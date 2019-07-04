الدوري الإسباني - ذهاب الكلاسيكو في أكتوبر

ستكون مواجهة الـ"كلاسيكو" الأولى لموسم 2019-2020 بين برشلونة وغريمه التقليدي ريال مدريد في آخر عطلة نهاية أسبوع من شهر تشرين الأول/أكتوبر ضمن المرحلة العاشرة من الدوري الإسباني، وذلك بحسب قرعة الموسم المقبل التي أجريت الخميس.

وعلى غرار ما حصل الموسم الماضي حين فاز برشلونة ذهاباً 5-1، ستكون المواجهة الأولى بين بطل الدوري وغريمه الملكي على ملعب الأول "كامب نو" على أن تكون مباراة الإياب في أول عطلة نهاية أسبوع من شهر آذار/مارس 2020 على ملعب "سانتياغو برنابيو" حيث فاز أيضاً النادي الكتالوني الموسم الماضي (1-صفر).

ويفتتح برشلونة حملة الدفاع عن اللقب في عطلة نهاية أسبوع 18 آب/أغسطس على ملعب أتلتيك بلباو، فيما يلعب ريال مباراته الأولى على ملعب سلتا فيغو.

أما أتلتيكو مدريد الذي أنهى الموسم الماضي وصيفاً لبرشلونة، فيبدأ الموسم من ملعبه بمواجهة جاره المدريدي خيتافي.

ويختتم الموسم في عطلة نهاية الأسبوع قبل الأخير من أيار/مايو، حيث يلتقي برشلونة مع مضيفه ألافيس، ريال مدريد مع مضيفه ليغانيس وأتلتيكو مع ريال سوسييداد.

ولن يفتتح الموسم كما جرت العادة بالكأس السوبر التي تجمع بطلي الدوري والكأس، إذ تغيرت صيغة المسابقة للموسم المقبل حيث يشارك فيها أربعة فرق، هي برشلونة وريال مدريد وأتلتيكو مدريد وفالنسيا، بصيغة مباراتي نصف نهائي ومباراة نهائية في كانون الثاني/يناير 2020.