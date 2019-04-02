الدوري الإسباني: الفيديو وغريزمان يبقيان أتلتيكو على درب برشلونة

ورفع أتلتيكو رصيده إلى 62 نقطة في المرتبة الثانية خلف برشلونة المتصدّر في حين تجمّد رصيد جيرونا عند 34 نقطة في المركز الرابع عشر.

وانتظر أتلتيكو حتى الدقيقة 76 لافتتاح التسجيل، وذلك بهدف لمدافعه الدولي الأوروغوياني دييغو غودين. وأتى الهدف الرأسي بعدما تصدى حارس جيرونا غوركا إيرايثوث لكرة رأسية من المهاجم الفرنسي أنطوان غريزمان، لتعود إلى غودين غير المراقب، فتابعها بسهولة في المرمى.

لكن حكم المباراة ألغى الهدف بداعي وجود تسلل على غريزمان لدى بداية المحاولة، لكنه أعاد احتسابه بعد الاستعانة بتقنية الفيديو، معتبرا أن المهاجم الدولي الفرنسي لم يكن في وضع تسلل.

وفي الوقت بدل الضائع، تمكن غريزمان من مضاعفة الكفة لأصحاب الأرض عندما وصلته الكرة بعد هجمة مرتدة سريعة، فانفرد بحارس جيرونا ولعبها ساقطة "لوب" من فوقه.

وشهد اللقاء فرصا محدودة من الطرفين.

وكان جيرونا الطرف الأكثر نشاطا في الشوط الأول، لاسيما من خلال مهاجمه الإيفواري سايدو دومبيا الذي أتيحت له محاولتان بالرأس تصدى لهما الحارس السلوفيني لأتلتيكو يان أوبلاك في الدقيقتين 3 و34.

لكن أخطر فرص الشوط أتت من خلال محاولة صاروخية للاعب خط وسط أتلتيكو كوكي، لكن تسديدته من خارج منطقة الجزاء ارتدت من أسفل عارضة مرمى حارس جيرونا إيرايثوث (39).

وفي الشوط الثاني، أقدم ساوول زميل كوكي على محاولة مماثلة من خارج المنطقة، لكن تسديدته في الدقيقة 64 ارتدت من حارس المرمى.

