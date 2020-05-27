الدوري الإسباني: أسينسيو جاهز للعودة بعد إصابة في الركبة

ولم يشارك الدولي الإسباني أسينسيو منذ إصابته بتمزق الرباط الصليبي الأمامي والغضروف الجانبي في ركبته اليسرى الصيف الماضي.

وخضع اللاعب البالغ من العمر 24 عاماً لعملية جراحية ناجحة في آب/ أغسطس، ولكنه عاد إلى التدريب مؤخراً وسط توقف الدوري بسبب جائحة فيروس كورونا.

وقال اللاعب لتلفزيون ريال مدريد "أشعر بتحسن كبير، كان الأسبوع الأول مختلفاً عندما عدت إلى التدريب، مع زملائي في الفريق".

وأضاف: "كان تكيفي جيداً، الركبة تستجيب جيداً والحقيقة إنني بصحة جيدة جداً، لقد كان الانتظار طويلاً للغاية، لقد عملت كثيراً، وقبل كل شيء، كان لدي الكثير من الصبر، لأن رؤية زملائك يتدربون كل يوم بينما أنا في غرفة العلاج الطبيعي كان يؤلمني كثيراً".

وتابع "كنت بالفعل مع زملائي في الميدان وهذا هو الشيء المهم، الانتظار كان يستحق ذلك".

يتخلف ريال مدريد بفارق نقطتين عن غريمه برشلونة المتصدر قبل 11 مباراة على النهاية، كما أن كتيبة زيدان عليها قلب خسارة مباراة الذهاب 2-1 أمام مانشستر سيتي في دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا فيما لو عادت البطولة القارية المرموقة.

وقال أسينسيو "نريد حقاً أن تعود الليغا ونواجه تلك المنافسات، نحن نعلم أنها مباريات حياة أو موت، سنحاول الفوز بكل ما تبقى لنا".