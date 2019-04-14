التعادل يخيم على لقاء بلد الوليد وخيتافي

بلد الوليد الذي كان بأمس الحاجة للنقاط بقي متقدماً حتى الثواني الأخيرة حين مُني بهدف من ركلة جزاء في الدقيقة 90+6، سجله لاعب خيتافي خورخي مولينا من ركلة جزاء.

وكان خيتافي تقدم بهدف مبكر للأوروغوياني ماورو أرامباري 14، لكن بلد الوليد عدّل النتيجة عن طريق سيرجيو غوارديولا نافارو 30، ثم تقدم التركي إنيس أونال لبلد الوليد 69 من ركلة جزاء. بعد طرد لاعب خيتافي الأوروغوياني ماتياس اوليفيرا ميرامونتيس 62.

وصار رصيد بلد الوليد الذي يرأسه الأسطورة البرازيلية رونالدو، 31 نقطة في المركز السابع عشر، أما خيتافي الذي يقاتل للدخول إلى المركز الرابع على لائحة الترتيب فيحتل المرتبة الخامسة برصيد 51 نقطة وعلى بعد نقطة واحدة من إشبيلية الرابع.