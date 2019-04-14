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دوري أبطال أوروبا
الدوري الإسباني

التعادل يخيم على لقاء بلد الوليد وخيتافي

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خيم التعادل 2-2 على لقاء بلد الوليد المهدد بالهبوط مع ضيفه المتوثب خيتافي اليوم الأحد في المرحلة 32 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

beIN SPORTS

بلد الوليد الذي كان بأمس الحاجة للنقاط بقي متقدماً حتى الثواني الأخيرة حين مُني بهدف من ركلة جزاء في الدقيقة 90+6، سجله لاعب خيتافي خورخي مولينا من ركلة جزاء.

وكان خيتافي تقدم بهدف مبكر للأوروغوياني ماورو أرامباري 14، لكن بلد الوليد عدّل النتيجة عن طريق سيرجيو غوارديولا نافارو 30، ثم تقدم التركي إنيس أونال لبلد الوليد 69 من ركلة جزاء. بعد طرد لاعب خيتافي الأوروغوياني ماتياس اوليفيرا ميرامونتيس 62.

وصار رصيد بلد الوليد الذي يرأسه الأسطورة البرازيلية رونالدو، 31 نقطة في المركز السابع عشر، أما خيتافي الذي يقاتل للدخول إلى المركز الرابع على لائحة الترتيب فيحتل المرتبة الخامسة برصيد 51 نقطة وعلى بعد نقطة واحدة من إشبيلية الرابع.

 

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