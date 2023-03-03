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كأس الاتحاد الإنكليزي
الدوري الإسباني

التعادل السلبي يحسم مواجهة سوسييداد وقادش

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انتهت مباراة ريال سوسييداد وضيفه قادش على وقع التعادل السلبي (0-0) الجمعة في افتتاح مباريات المرحلة الرابعة والعشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم.

beIN SPORTS

ورفع سوسييداد رصيده إلى 44 نقطة وارتقى إلى المركز الثالث مؤقتاً فيها وصل قادش إلى النقطة 26. 

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