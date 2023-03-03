التعادل السلبي يحسم مواجهة سوسييداد وقادش

من قبل beIN SPORTS March 3, 2023 23:04 انتهت مباراة ريال سوسييداد وضيفه قادش على وقع التعادل السلبي (0-0) الجمعة في افتتاح مباريات المرحلة الرابعة والعشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم.