التعادل السلبي يحسم مواجهة سوسييداد وقادش من قبل beIN SPORTS March 3, 2023 23:04 انتهت مباراة ريال سوسييداد وضيفه قادش على وقع التعادل السلبي (0-0) الجمعة في افتتاح مباريات المرحلة الرابعة والعشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم. beIN SPORTS ورفع سوسييداد رصيده إلى 44 نقطة وارتقى إلى المركز الثالث مؤقتاً فيها وصل قادش إلى النقطة 26. الدوري الإسباني ريال سوسييداد قاديش السابق برشلونة يمدد عقد سيرجي روبرتو اقرأ التالي - آخر الأحداث March 3, 2023 23:04 التعادل السلبي يحسم مواجهة سوسييداد وقادش March 3, 2023 15:22 برشلونة يمدد عقد سيرجي روبرتو حتى 2024 March 3, 2023 13:52 بيليغريني يتحدّث عن إصابة نجم ريال بيتيس نبيل فقير March 3, 2023 11:55 ريال سوسييداد يبحث عن الفوز من بوابة قاديش March 3, 2023 11:08 سيميوني يصنع التاريخ مع أتليتيكو مدريد March 2, 2023 19:04 نجل رونالدينيو ينضم إلى فريق برشلونة February 28, 2023 16:08 الدوري الإسباني: أفضل 5 أهداف - الجولة 23 February 27, 2023 23:05 فياريال يتخطى خيتافي February 27, 2023 20:10 الإصابة تحرم بيتيس من خدمات فقير حتى نهاية الموسم February 27, 2023 12:30 برشلونة يعلن إصابة ليفاندوفسكي بإجهاد عضلي