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مشاهدة البث المباشر لمباراة ريال مدريد وفالنسيا حصرياً على beIN SPORTS

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مشاهدة مباراة ريال مدريد وفالنسيا في بث مباشر ستكون متوفرة عبر beIN SPORTS الناقل الحصري للدوري الإسباني في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

Reuters

تشكيلة ريال مدريد

تشكيلة فالنسيا

مشاهدة مباراة ريال مدريد تعدّ مناسبة جيدة لتلامذة أنشيلوتي للكشف عن مدى قدرتهم على تجاوز الضغوطات وتوسيع الفارق مع ملاحقيهم على الصدارة.

وفرضت مباراة ريال مدريد وفالنسيا نفسها كأهم مباريات اليوم في البث المباشر التي ستغطيها قنوات beIN SPORTS  نظراً لمساعي الأول للتكشير عن أنيابه وتعزيز صدارته وتجاوز تعثره في الجولة الماضية أمام خيتافي.

وسيؤدي فوز فالنسيا لتوجيه إحدى أكبر الصفعات باتجاه ريال مدريد خاصة وأنّ الضيف يريد الاقتراب مجدداً من المركز الرابع المؤهل لدوري أبطال أوروبا.

البث المباشر لمباراة ريال مدريد وفالنسيا عبر الإنترنت

مشاهدة مباراة ريال مدريد مباشرة، ستكون متوفرة حصرياً على beIN SPORTS مع متابعة آخر استعدادات الفريقين إذ أنّ ريال مدريد لا يريد ترك أي مجال للمفاجآت.

يمكنكم مشاهدة اللقاء على beIN SPORTS 1 PREMIUM  باللغة العربية يوم السبت في الساعة الحادية عشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

وستبث مباراة ريال مدريد تلفزيونياً وعلى الإنترنت أيضاً إذ سيتمتع مشتركينا بنقل حيّ وبتقنية فائقة الجودة عبر beIN CONNECT مع مزايا مشاهدة عديدة.

ولتبقوا على مقربة من مباراة ريال مدريد أينما كنتم، يمكنكم مشاهدتها على مختلف الأجهزة المحمولة، والكمبيوتر الشخصي.

 

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