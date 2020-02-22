البث المباشر لمباراة ريال مدريد وليفانتي عبر قنوات beIN SPORTS

معلومات البث المباشر لمباراة ريال مدريد وليفانتي

مشاهدة مباراة ريال مدريد تعدّ مناسبة جيدة لتلامذة زيدان للكشف عن مدى قدرتهم على تجاوز الضغوطات قبل خوض مواجهة أبطال أوروبا.



وفرضت مباراة ريال مدريد وليفانتي نفسها كأهم مباريات اليوم في البث المباشر الذي ستغطيه قنوات beIN SPORTS نظراً لمساعي الأول للتكشير عن أنيابه بعد الصورة المهزوزة التي ظهر عليها في المباراة الماضية.

وسيؤدي فوز ليفانتي لتوجيه إحدى أكبر الصفعات باتجاه ريال مدريد خاصة وأنّ المضيف يريد الابتعاد كلياً عن حسابات الهبوط.



مباراة ريال مدريد – مباشر



مشاهدة مباراة ريال مدريد مباشرة، ستكون متوفرة حصرياً على beIN SPORTS مع متابعة آخر استعدادات الفريقين خاصة وأنّ ريال مدريد يريد أخذ الأسبقية مبكراً.

مباراة ريال مدريد وليفانتي يسبقها البث المباشر لتقارير عن وضع الفريقين قبل المباراة وطريقة لعبهما إضافة إلى نشر عدة تقارير حصرية وإحصاءات خاصة للزملاء المكلفين بتغطية المباراة.

يمكنكم مشاهدة اللقاء على قناة HD 3 باللغة العربية يوم السبت في الساعة الحادية عشرو مساءً بتوقيت مكة المكرمة.



البث المباشر لمباراة ريال مدريد وليفانتي عبر الإنترنت



وستبث مباراة ريال مدريد تلفزيونياً وعلى الإنترنت أيضاً إذ سيتمتع مشتركينا بنقل حيّ وبتقنية فائقة الجودة عبر beIN CONNECT مع مزايا مشاهدة عديدة.

ولتبقوا على مقربة من مباراة ريال مدريد أينما كنتم، يمكنكم مشاهدتها على مختلف الأجهزة المحمولة، والكمبيوتر الشخصي.

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