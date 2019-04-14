البث المباشر لمباراة ريال مدريد وليجانيس



مشاهدة مباراة ريال مدريد وليجانيس ختام المرحلة 32 من الدوري الإسباني متاحة على beIN SPORTS الاثنين.



مباراة ريال مدريد وليجانيس بث مباشر

مشاهدة مباراة ريال مدريد وليجانيس مباشرة، ستكون متوفرة حصرياً على beIN SPORTS مع متابعة آخر استعدادات الفريقين.

مباراة ريال مدريد وليجانيس يسبقها البث المباشر لاستوديو تحليلي يتناول به ضيوف beIN SPORTS وضع الفريقين قبل المباراة وطريقة لعبهما إضافة إلى نشر عدة تقارير حصرية وإحصاءات خاصة للزملاء المكلفين بتغطية المباراة.

يمكنكم مشاهدة اللقاء على قناة HD 3 باللغة العربية الاثنين انطلاقاً من الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة.



وستبث مباراة ريال مدريد وليجانيس تلفزيونياً وعلى الإنترنت أيضاً إذ سيتمتع مشتركينا بنقل حيّ وبتقنية فائقة الجودة عبر beIN CONNECT مع مزايا مشاهدة عديدة.

ولتبقوا على مقربة من مباراة ريال مدريد وليجانيس أينما كنتم، يمكنكم مشاهدتها على مختلف الأجهزة المحمولة، والكمبيوتر الشخصي، بالإضافة إلى أجهزة التلفاز الذكية.

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