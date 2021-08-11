الاتحاد الإسباني يرفض اتفاقية رابطة الليغا مع شركة CVC

وبموجب الصفقة التي تم الكشف عنها الأسبوع الماضي والتي تبلغ قيمتها 2.7 مليار يورو، فإن (CVC) ستحصل على نسبة عشرة بالمئة من الأعمال التجارية لبطولة الدوري.

وتم تخصيص نسبة 90 بالمئة المتبقية لدعم الأندية التي تعاني من أزمات مالية على مستوى الدوري الممتاز والدرجة الثانية، وذلك في الوقت الذي ضربت أزمة فيروس كورونا المستجد الكرة الإسبانية.

ورغم ذلك فإن برشلونة وريال مدريد انتقدا بشدة الصفقة التي يجب أن يتم الموافقة عليها من ثلث الأندية الـ42 المعنية بالأمر في جلسة سوف يتم عقدها يوم غد الخميس.

ويرى ريال مدريد وبرشلونة أن الصفقة ستؤثر على حقوق الأندية السمعية والبصرية على مدى 50 عاما مقبلة، في الوقت الذي يهدد فيه النادي الملكي باتخاذ إجراءات قانونية ضد رابطة الدوري الإسباني ورئيسه خافيير تيباس لعدم استشارتهم في الأمر.

وفي بيان مطول نشره عبر موقعه على شبكة الإنترنت، اليوم الأربعاء، أكد الاتحاد الإسباني معارضته للاقتراح الذي تم طرحه.

وقال البيان: "فيما يتعلق بالاتفاقية بين رابطة الدوري الإسباني وشركة (CVC) المتعلقة بالحقوق السمعية والبصرية للأندية فإن الاتحاد الإسباني يجب عليه الكشف عن موقفه المعارض".

وأوضح الاتحاد الإسباني أن الاتفاق بين الطرفين لم يضع في الحسبان الأندية التي ستصعد في المستقبل للدوري الممتاز، والتي ستعاني من انخفاض في الدخل إذا لم تكن طرفا في الصفقة.

وأضاف: "نعتبر تلك الصفقة بمثابة محاولة للتحايل على القانون وإبرام اتفاق غير عادل من الناحية الاقتصادية ومثير للقلق فيما يتعلق بمستقبل الكرة الإسبانية، بينما سيكون مفيدا في المقابل بالنسبة لصندوق استثمار ومستفيدين محتملين في المستقبل".

وتابع البيان: "على الاتحاد الإسباني أن يحذر من أنه لن يسمح خلال الـ50عاما بأي انخفاض في الإسهامات المالية من خلال الحقوق السمعية والبصرية، التي يتم تقديمها للأندية المتواجدة في الدرجات الأدنى".