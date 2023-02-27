الإصابة تحرم بيتيس من خدمات فقير حتى نهاية الموسم

ويحتاج الدولي الفرنسي لعملية جراحية بعد تعرضه لإصابة في الرباط الصليبي الأمامي لركبته خلال الفوز على إلتشي 3-2 الجمعة في الدوري الإسباني.

وقال بيتيس الذي يحتل المركز الخامس في الدوري ويقاتل من أجل مركز مؤهل إلى دوري الأبطال الموسم المقبل إضافة إلى وجوده في ثمن نهائي "يوروبا ليغ" حيث يتواجه مع مانشستر يونايتد الإنكليزي، إن "نبيل فقير عانى من تمدد مفرط في ركبته اليسرى في إحدى اللقطات الأخيرة من المباراة ضد إلتشي الجمعة الماضي".

وتابع: "أكدت الفحوص التي أجرتها الخدمات الطبية لريال بيتيس أنّه يعاني من إصابة في الرباط الصليبي الأمامي لركبته. سيخضع اللاعب لعملية جراحية في الأيام المقبلة من أجل معالجة الإصابة، ما يعني أنه سيغيب عما تبقى من الموسم".



وفرض ابن الـ29 عاماً نفسه من ركائز بيتيس منذ انضمامه إليه من ليون عام 2019، وساهم في قيادته للفوز بكأس إسبانيا الموسم الماضي.



وتزامناً مع غياب فقير، يستعيد بيتيس نجم وسطه الآخر سيرخيو كاناليس الذي تعافى من إصابة عضلية ومن المتوقع أن يكون جاهزاً لمواجهة مانشستر يونايتد ذهاباً في التاسع من الشهر المقبل على ملعب "أولد ترافورد".