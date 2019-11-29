الإصابة تحرم برشلونة من جهود ديمبيلي

من قبل beIN SPORTS November 29, 2019 18:24 برشلونة يعلن غياب الفرنسي أوسمان ديمبيلي عن الملاعب لعشرة أسابيع بسبب الإصابة.