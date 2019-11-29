الإصابة تحرم برشلونة من جهود ديمبيلي من قبل beIN SPORTS November 29, 2019 18:24 برشلونة يعلن غياب الفرنسي أوسمان ديمبيلي عن الملاعب لعشرة أسابيع بسبب الإصابة. AFP برشلونة السابق البث المباشر ومشاهدة مباراة ري اقرأ التالي آخر الأحداث November 29, 2019 18:29 فيدال سيغادر برشلونة ما لم يشعر بالأهمية November 29, 2019 18:24 الإصابة تحرم برشلونة من جهود ديمبيلي November 29, 2019 10:10 مباراة ريال مدريد وألافيس - التغطية الخاصة November 29, 2019 09:49 ترتيب هدافي الدوري الإسباني 2019 - 2020 November 29, 2019 09:48 ترتيب الدوري الإسباني 2019 - 2020 November 28, 2019 13:08 قمة نارية بين أتلتيكو مدريد وبرشلونة November 27, 2019 09:37 ريال يؤكد أن إصابة هازار ليست خطرة November 25, 2019 10:38 الدوري الإسباني: أفضل 5 أهداف - الجولة 14 November 24, 2019 20:42 إشبيلية يعود بالفوز من أرض بلد الوليد November 24, 2019 14:35 خيتافي يكتفي بالتعادل أمام إسبانيول