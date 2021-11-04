الإصابة تحرم إشبيلية من جهود نافاس لمدة شهرين

أعلن نادي إشبيلية ثالث الدوري الإسباني لكرة القدم الخميس غياب قائده الظهير الأيمن المخضرم خيسوس نافاس لمدة شهرين بسبب إصابة في فخذه الأيمن تعرض لها في المباراة أمام ضيفه ليل الفرنسي 1-2 الثلاثاء في الجولة الرابعة من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

ولن يشارك نافاس (35 عاماً) الذي تم استبداله في الدقيقة 65 أمام ليل، في دربي الأندلس أمام الجار ريال بيتيس الأحد في ختام المرحلة الثالثة عشرة من الدوري المحلي.

كما سيغيب نافاس عن المباراتين الأخيرتين من دور المجموعات للمسابقة القارية الأم أمام فولفسبورغ الألماني في 23 الشهر الحالي وسالزبورغ النمسوي في 8 كانون الأوّل/ديسمبر المقبل.

وبات إشبيلية الذي لم يذق طعم الفوز قارياً هذا الموسم، مطالبا بالفوز في هاتين المباراتين للتأهل إلى دور الـ16، كونه يتذيل ترتيب المجموعة السابعة مع 3 نقاط من 3 تعادلات وهزيمة.