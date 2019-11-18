الإصابة تبعد خاميس رودريغيز عن ريال مدريد

وأفاد النادي الملكي في بيان مقتضب نشره على موقعه الرسمي "بعد الاختبارات التي أجريت اليوم للاعب خاميس رودريغيز من قبل الطاقم الطبي في ريال مدريد، تم تشخيص إصابته بالتواء في الرباط الداخلي للركبة اليسرى".

ولم يحدّد الريال مدة ابتعاد رودريغيز عن الملاعب، غير أن وسائل إعلام إسبانية أشارت إلى أن غياب لاعب بايرن ميونيخ السابق يمكن أن يستمر حتى بداية العام المقبل.

وكان رودريغيز أصيب خلال تمارين منتخب بلاده قبل اللقاء الودي أمام البيرو السبت في مدينة ميامي الأميركية.

ولم يخض رودريغيز الذي تعرض في آب/ أغسطس الماضي لإصابة في ربلة الساق في الدوري الإسباني أمام بلد الوليد، سوى سبع مباريات في "لا ليغا" هذا الموسم، منها ثلاث كبديل، إضافة إلى مباراتين في مسابقة دوري أبطال أوروبا.

أما ظهوره الأخير بقميص النادي المدريدي فيعود إلى 22 تشرين الأوّل/ أكتوبر في المسابقة القارية أمام غلطة سراي التركي حيث دخل أرض الملعب في الدقيقة 79. علماً أن عدم خوضه للمباريات لم يمنع مدرّب كولومبيا البرتغالي كارلوس كيروش من استدعائه للانضمام إلى "كافيتيروس" للاستحقاقين الوديين أمام البيرو والإكوادور.