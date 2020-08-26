الأرجنتيني ألميرون مدربا لنادي إلتشي

وكان لاعب الوسط السابق البالغ 49 عاما قد أحرز لقب الدوري الأرجنتيني في 2016 وكأس ليبرتادوريس في 2017 كمدرب مع فريق لانوس.

وبحسب إلتشي، سيتولى تدريب الفريق لموسم ويتم تقديمه رسميا الأسبوع المقبل.

وهذه أول مهمة تدريبية له في أوروبا بعد خوض تجارب في الأرجنتين، المكسيك، كولومبيا ومع نادي الشباب السعودي في 2019.

ويخلف ألميرون المدرب المحلي خوان خوسيه روخو مارتين "باتشيتا"، أحد نجوم ملعب مارتينيز فاليرو، منذ ضمان صعود الفريق الى الدرجة الأولى الأحد الماضي على حساب جيرونا في الملحق.

ولم يتم تجديد عقد باتشيتا (52 عاما) المنتهية مدته.