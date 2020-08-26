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دوري أبطال أوروبا
الدوري الإسباني

الأرجنتيني ألميرون مدربا لنادي إلتشي

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عُيّن الأرجنتيني خورخي ألميرون مدربا جديدا لنادي إلتشي العائد إلى دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، بحسب ما أعلن فريق مقاطعة أليكانتي الاربعاء على موقعه الالكتروني.

AFP

وكان لاعب الوسط السابق البالغ 49 عاما قد أحرز لقب الدوري الأرجنتيني في 2016 وكأس ليبرتادوريس في 2017 كمدرب مع فريق لانوس.

وبحسب إلتشي، سيتولى تدريب الفريق لموسم ويتم تقديمه رسميا الأسبوع المقبل.

وهذه أول مهمة تدريبية له في أوروبا بعد خوض تجارب في الأرجنتين، المكسيك، كولومبيا ومع نادي الشباب السعودي في 2019.

ويخلف ألميرون المدرب المحلي خوان خوسيه روخو مارتين "باتشيتا"، أحد نجوم ملعب مارتينيز فاليرو، منذ ضمان صعود الفريق الى الدرجة الأولى الأحد الماضي على حساب جيرونا في الملحق.

ولم يتم تجديد عقد باتشيتا (52 عاما) المنتهية مدته. 

الدوري الإسباني إلتشي
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