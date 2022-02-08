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الدوري الإسباني

استقالة المدير التنفيذي لنادي برشلونة !

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استقال فيران ريفيرتر من منصبه كرئيس تنفيذي لنادي برشلونة وسط مفاوضات يجريها النادي الكتالوني بحثا عن صفقة رعاية جديدة.

Reuters

وأوضح برشلونة أن ريفيرتر أبلغ رئيس النادي خوان لابورتا رغبته في الاستقالة من منصبه لأسباب شخصية وعائلية.

وتأتي استقالة ريفيرتر بعد أقل من عام من توليه منصبه في يوليو 2021 بهدف قيادة مشروع إعادة هيكلة النادي وفق خطة استراتيجية تمتد حتى 2026 . 

الدوري الإسباني برشلونة فيران ريفيرتر
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