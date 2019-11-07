اخر أخبار التعاقد المحتمل لبرشلونة مع مدرب جديد

وأشار المدير الرياضي لفريق ريفير بليت، إنزو فرانسيسكولي، بأن فريق برشلونة يراقب مارسيلو غاياردو نظراً لأهمية العمل الذي يقوم به.

وأضاف فرانسيسكولي، الصديق الشخصي للمدرب غاياردو، قائلاً: "بصفتي المدير الرياضي لريفير بليت، لا وجود لمفاوضات بين برشلونة مع النادي".

وأردف اللاعب الأوروغوياني السابق لفريق ريفير بليت: " أنا سعيد لحجم الفريق الذي يتابع غاياردو، لكن لا يوجد شيء الآن، فالمدرب دائماً ما يقيم نتائجه في شهر كانون الأول/ديسمبر ثم سيتخذ القرار المناسب. سننتظر ما سيجري في قادم الأيام".

وأشار فرانسيسكولي ضمنياً بأنه لن يعرقل مغادرة غاياردو إلى اسبانيا قائلاً: "علينا أن نكون مستعدين لأي قرار، حدث ذلك عندما قرر رامون دياز الرحيل في عام 2014 فتعاقدنا مع غاياردو ليتولى المقاليد الفنية بدلاً عنه".

وختم المدير الرياضي للفريق الأرجنتيني قائلاً: "أنا لا أفكر بما سيحدث خلال شهرين، ببساطة إنه ليس قراري".

ويعتبر الأرجنتيني غاياردو، المتوج بكأس ليبارتادوريس 2015 و2018، من بين الأسماء المرشحة في الكواليس لتدريب نادي برشلونة.

ويملك غاياردو (43 عاماً) سجلاً مميزاً عندما كان لاعباً بتقمصه لأزياء كل من ريفير بليت وموناكو وباريس سان جيرمان ودي سي يونايتد الأميركي وناسيونال مونتيفيديو الأوروغوياني.

ويستعد غاياردو لخوض نهائي جديد مع ريفير بليت في كوبا ليبارتادوريس أمام فلامينغو البرازيلي يوم 23 تشرين الثاني/نوفمبر.