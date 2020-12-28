اختباران سهلان لقطبا مدريد وبرشلونة يفتقد ميسي

يخوض برشلونة مباراته الأخيرة في العام 2020 بغياب نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي المصاب والذي أثار مرة أخرى التكهنات بشأن مستقبله وذلك عندما يستضيف ايبار في المرحلة السادسة عشرة من الدوري الاسباني لكرة القدم الثلاثاء، فيما يخوض قطبا العاصمة مدريد المتصدران ريال واتلتيكو اختبارين سهلين نسبيًا ضد التشي وخيتافي تواليًا.

غياب ميسي

وكان أعلن النادي الكاتالوني الأحد غياب نجمه بسبب إصابة في كاحله وقال في بيان إن الأرجنتيني "يُكمِلُ العلاج في كاحله الأيمن، ومن المتوقع أن يعود الى التمارين بعد مباراة برشلونة وإيبار".

ويعود برشلونة إلى المنافسات بعد فوز أخير على بلد الوليد (3-صفر) الأربعاء الفائت قبل استراحة قصيرة لفترة عيد الميلاد، سجل خلالها ميسي هدفًا سمح له بأن يتقدم على أسطورة البرازيل بيليه من حيث عدد الأهداف مع فريق واحد، رافعًا رصيده الى 644 هدفا بقميص النادي الكاتالوني، متفوقًا بفارق هدف عن العدد الذي سجله بيليه مع سانتوس.

وتحدث ميسي عن مستقبله في مقابلة عرضتها قناة "لاسيكستا" الإسبانية الاحد وتم تسجيلها مطلع الشهر الحالي حيث أكد أنه لم يقرر شيئًا بعد بشأن مستقبله مع النادي معتبرًا "لا أعرف بعد. أنا مركّز ولا أعرف كيف سينتهي الموسم".

وأكد أفضل لاعب في العالم ست مرات أنه لو عاد به الزمن سيرسل مجددًا البوروفاكس كما فعل في آب/أغسطس الماضي طالبًا الرحيل عن النادي مشيرًا الى أنه لم يرغب في الرحيل بصورة سيئة رغم فرصته الكبيرة للخروج فائزًا في القضية ومؤكدًا ان برشلونة هو "كل حياتي".

وأعرب الدولي الارجنتيني أنه يرغب في خوض تجربة في الولايات المتحدة والعودة الى برشلونة للعمل في النادي والعيش في "أفضل مدينة في العالم".

وبعد بداية موسم متعثرة، حصد برشلونة 10 نقاط من مبارياته الأربع الأخيرة في الدوري، ما ساهم في صعوده إلى المركز الخامس برصيد 24 نقطة، لكن فريق المدرب الهولندي رونالد كومان يتخلف بفارق 8 نقاط عن أتلتيكو مدريد المتصدر الذي خاض أيضا مباراة أقل من "بلاوغرانا".

قطبا مدريد للبقاء في القمة

أما ريال مدريد الذي اختير الأحد "نادي القرن" خلال جوائز "غلوب سوكر" في الحفل الذي أقيم في دبي، فيملك رصيد النقاط ذاته لأتلتيكو الا انه خاض مباراتين أكثر منه وهو يحل ضيفاً ثقيلاً على إلتشي السادس عشر الأربعاء.

ويمر النادي الملكي بفترة مميزة حيث فاز بمبارياته الخمس الأخيرة في الدوري آخرها على غرناطة بهدفين نظيفين الأربعاء الماضي.

وسيعوّل فريق المدرب الفرنسي زين الدين على مواطن الأخير المتألق كريم بنزيمة هداف الدوري برصيد 8 أهداف بالتساوي مع اياغو اسباس مهاجم سلتا فيغو وجيرارد مورينو نجم فياريال.

ومن المتوقع مشاركة البلجيكي ادين هازار في المباراة ضد التشي بعد تعافيه من الإصابة حيث قام بعملية الاحماء قبل المواجهة امام غرناطة الا ان "زيزو" فضّل عدم المجازفة به.

من جهته، يأمل أتلتيكو أن يحمل معه الزخم من الانتصار المهم الذي حققه قبل فترة الأعياد على مفاجأة بداية الموسم ريال سوسييداد عنما أسقطه في عقر داره بهدفين نظيفين وذلك عندما يستضيف خيتافي الثاني عشر الاربعاء.

وفي ظل عدم ارتقاء برشلونة الى مستوياته المعهودة والبداية البطيئة التي قدمها ريال مدريد هذا الموسم، كثرت الأحاديث عن فرصة ذهبية للنادي الأبيض والاحمر لحصد لقب الليغا للمرة الاولى مند العام 2014.

وحقق فريق المدرب الارجنتيني دييغو سيميوني نتائج مميزة هذا الموسم في الليغا، إذ لم يخسر سوى مباراة واحدة كانت امام الجار والغريم ريال في المرحلة الثالثة عشرة (2- صفر) وتبدو حظوظه قائمة مع ثلاثي الهجوم الاوروغوياني لويس سواريز صاحب 7 اهداف هذا الموسم والبرتغالي الشاب جواو فيليكس وماركوس يورنتي.

ويملك وصيف بطل أوروبا عامي 2014 و2016 أقوى دفاع في الدوري حيث لم تستقبل شباكه سوى خمسة اهداف في 13 مباراة.

الا ان المهمة ستكون أصعب بغياب الظهير الأيمن الانكليزي كيران تريببير بعد إيقافه من اتحاد كرة القدم في بلاده لمدة عشرة أسابيع لخرقه قواعد المراهنات ما سيبعده عن جميع المنافسات حتى 28 شباط/فبراير المقبل.

وفي أبرز المباريات الأخرى، يواجه سوسييداد الثالث (26 نقطة من 16 مباراة) مستضيفه أتلتيك بلباو في مباراة قوية، فيما تفتتح المرحلة بمواجهة منتظرة بين فياريال الرابع (26 من 15) ومضيفه إشبيلية السادس (23 من 13). فيما يستضيف غرناطة السابع فالنسيا الرابع عشر.

