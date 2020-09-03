اتهامات بايل لريال مدريد تعقد من وضعيته

ولا يعد بايل من اللاعبين المفضلين لدى المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، إذ لعب بضع دقائق بعد استئناف الدوري المحلي في حزيران/يونيو الفائت إثر تعليق المنافسات جراء تفشي فيروس كورونا المستجد قرابة ثلاثة أشهر.

وكان المدرب الفرنسي قد أوضح أن لاعبه الويلزي لم يرغب اللعب في مباراة الإياب ضمن الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا الموسم المنصرم ضد المضيف مانشستر سيتي الإنكليزي.

ولا يزال عقد بايل نافذاً مع الفريق الملكي حتى 2022، لكن يبدو أن فرصه ضئيلة في مخططات زيدان.

وكاد اللاعب البالغ من العمر 31 عاماً أن ينضم إلى نادي جيانغسو سونينغ الصيني عام 2019 قبل أن يوقف ريال الصفقة وهو القرار الذي لا زال يزعج بايل.

وقال الدولي الويلزي الذي يخوض منتخب بلاده الخميس المباراة الأولى ضمن دوري الأمم الأوروبية ضد المضيف فنلندا لقناة سكاي سبورتس "أعتقد أن النادي مدين لي بالإجابة عن هذا السؤال لأنني حاولت الرحيل العام الماضي. لقد أوقفوا كل شيء في اللحظة الأخيرة".

وأضاف "لقد كان مشروعاً كنت متحمساً له في العام الماضي لكنه لم يتحقق. لقد حاولنا الرحيل إلى أماكن أندية أخرى ولكن النادي لم يسمح بذلك أو يفعل شيئاً (...) لذلك هو على عاتق النادي، لا أستطيع أن أفعل أي شيء حقاً. لدي عقد، كل ما يمكنني القيام به هو الاستمرار في ما أقوم به ونأمل أن يحصل شيء".

وأردف "كما قلت، الموضوع بيد النادي. انهم يجعلون الموضوع صعباً للغاية لأكون صريحاً".

وقد شوهد بايل على عدسات الكاميرا وهو يتظاهر بالنوم في المدرجات واضعاً الكمامة على عينيه ومرة أخرى عندما استخدم لفة من الشريط الطبي الذي يلف به المعصم كمنظار عندما اكتشف أن زيدان لن يشركه في المباراة كبديل.

وأوضح بايل "أريد أن ألعب كرة القدم وما زلت متحمساً للعب. عمري 31 عاماً فقط وأشعر أنني لا أزال في حال جيدة".

وارتبط بايل بالعودة إلى ناديه السابق توتنهام وبمانشستر يونايتد حيث أبدى رغبته بالعودة إلى الدوري الإنكليزي الممتاز .

وأردف قائلاً "إذا كانت هذه هي الخيارات سأدرسها بالتأكيد. لدينا متسع من الوقت قبل انتهاء فترة الانتقالات الصيفية، وأعتقد أن هناك فريقين آخرين أيضاً. الوقت سيخبرنا".

وأكد قائد منتخب ويلز ان مشاكله مع ريال لن تنعكس سلبياً على ادائه مع بلاده "ما يحدث في مدريد يبقى في مدريد. هذا لا يؤثر عليّ حقاً. لدي الكثير من الخبرة للتعامل مع ذلك. هذا ما هو عليه الأمر".

