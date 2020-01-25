إينياكي وليامس ضحية العنصرية

يواجه فريق اسبانيول احتمال معاقبته بسبب الاهانات العنصرية التي صدرت من جمهوره بحق المهاجم الأسمر البشرة في صفوف النادي الباسكي أتلتيك بلباو إنياكي وليامس.

وتعادل اسبانيول وضيفه بلباو 1-1 يوم السبت في الدوري.

وقال وليامس الذي دافع عن ألوان المنتخب الإسباني مرة واحدة فقط، أنه "أغادر (ملعب إسبانيول) حزينا بعض الشيء، ليس بسبب التعادل في المباراة وحسب، بل لأني كنت ضحية للهتافات العنصرية. هذه أمور لا يريد أن يسمعها لاعب أسود البشرة أو من أي أصول كان".

ورأى ابن الـ25 عاما أن "هذه الأحداث لا يجب أن تحصل. على الأشخاص أن يأتوا الى الملعب من أجل الاستمتاع، تشجيع الفريق... هذه رياضة زمالة، رياضية جماعية".