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الدوري الإسباني

إيقاف كومان مباراتين بعد طرده أمام غرناطة

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بعد طرده أمس في مواجهة برشلونة أمام غرناطة لحساب الجولة 33، تم إيقاف المدرب الهولندي رونالد كومان لمباراتين.

AFP

وفُرِضَت على الهولندي البالغ 58 عاماً عقوبة الإيقاف لمباراتين بعدما طُرِدَ الخميس في الدقيقة 66 من المباراة التي كانت ستضع النادي الكاتالوني في الصدارة لو فاز بها.

وبحسب بيان الاتحاد الإسباني لكرة القدم الجمعة عوقب كومان بسبب "مواقف مهينة أو غير محترمة تجاه الحكام، المسؤولين أو السلطات الرياضية".

ولن يكون المدرب الهولندي بصحبة فريقه في مباراتيه المصيريتين على أرض فالنسيا الأحد وعلى "كامب نو" ضد أتلتيكو مدريد المتصدر في نهاية الأسبوع التالي حيث سيحاول العملاق الكاتالوني إزاحة الأخير عن الصدارة وتجريد غريمه الملكي ريال مدريد من اللقب.

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