إيقاف كومان مباراتين بعد طرده أمام غرناطة

وفُرِضَت على الهولندي البالغ 58 عاماً عقوبة الإيقاف لمباراتين بعدما طُرِدَ الخميس في الدقيقة 66 من المباراة التي كانت ستضع النادي الكاتالوني في الصدارة لو فاز بها.

وبحسب بيان الاتحاد الإسباني لكرة القدم الجمعة عوقب كومان بسبب "مواقف مهينة أو غير محترمة تجاه الحكام، المسؤولين أو السلطات الرياضية".

ولن يكون المدرب الهولندي بصحبة فريقه في مباراتيه المصيريتين على أرض فالنسيا الأحد وعلى "كامب نو" ضد أتلتيكو مدريد المتصدر في نهاية الأسبوع التالي حيث سيحاول العملاق الكاتالوني إزاحة الأخير عن الصدارة وتجريد غريمه الملكي ريال مدريد من اللقب.