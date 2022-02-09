إيقاف البرازيلي داني ألفيش مباراتين

وسيغيب ألفيش (38 عاماً) بالتالي عن المباراتين المقبلتين لفريقه ضد اسبانيول في دربي مدينة برشلونة الأحد المقبل، وضد فالنسيا في 20 من الشهر الحالي.

وكان ألفيش، العائد إلى كاتالونيا بعدما تنقل بين يوفنتوس الإيطالي وباريس سان جيرمان الفرنسي وساو بولو، طُرد في الدقيقة 69 اثر مخاشنته من الخلف لجناح أتلتيكو مدريد البلجيكي الدولي يانيك كاراسكو، بعدما لجأ حكم اللقاء إلى حكم الفيديو المساعد "في آيه آر" لتأكيد الحادثة.

وساهم البرازيلي بفوز فريقه على أتلتيكو 4-2 في المرحلة 23، بتسجيله الهدف الرابع وتمريره كرة الهدف الأول لزميله جوردي ألبا، لينتزع برشلونة من أتلتيكو المركز الرابع الأخير المؤهل لمسابقة دوري أوروبا بعدما رفع رصيده إلى 38 نقطة بفارق نقطتين عن نادي العاصمة المتراجع للخامس.

وفي تقرير حكم المباراة خيسوس خيل مانزانو زعم الأخير بأنه طرد ألفيش كونه "أصاب بسن حذائه ربلة ساق منافسه (كاراسكو) من دون أن يلمس الكرة".

