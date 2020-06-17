إيبار يواصل نزيف النقاط

وكان أتلتيك بلباو البادئ بالتسجيل عبر راوول غارسيا من ركلة جزاء في الدقيقة الثامنة، ورد إيبار بهدفين لكيكي (19) والتشيلي فابيان أوريانا (78 من ركلة جزاء)، قبل أن يدرك أسيير فياليبري التعادل للضيوف بعد ثلاث دقائق.

وهي المباراة الرابعة على التوالي التي يفشل فيها إيبار في تحقيق الفوز بينها ثلاث هزائم متتالية، ففشل في استغلال خسارة مايوركا صاحب الثامن عشر الأخير المؤدي إلى الدرجة الثانية أمام فياريال صفر-1 الثلاثاء، واكتفى بتوسيع الفارق بينهما إلى ثلاث نقاط فقط.

في المقابل، سقط أتلتيك بلباو في فخ التعادل للمباراة الثانية تواليا، فرفع رصيده إلى 39 نقطة في المركز العاشر.

وفي مباراة ثانية، تعادل بلد الوليد مع سلتا فيغو صفر-صفر. ورفع بلد الوليد رصيده إلى 33 نقطة في المركز الرابع عشر مقابل 27 نقطة لسلتا فيغو السابع عشر.





