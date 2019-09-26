وسعى المتصدر السابق إشبيلية إلى تعويض الخسارة على أرضه أمام ريال مدريد (صفر-1) السبت ضمن المرحلة الخامسة، وبدا قريباً من تحقيق مسعاه بعدما أنهى الشوط الأول متقدما 2-صفر على الملعب البلدي في إيبار.

لكن أصحاب الدار قلبوا الطاولة في الشوط الثاني، وأحكموا سيطرتهم على الدقائق الـ45 مقابل فشل لاعبي النادي الأندلسي في تسديد أي كرة بين الخشبات الثلاث، لينهي إيبار المباراة محققاً فوزه الأول هذا الموسم.

وسجل هدفَي الضيوف كل من الأرجنتيني لوكاس أوكامبوس (11) وأوليفر توريس (33)، بينما سجل لإيبار التشيلي فابيان أورييانا (66 من ركلة جزاء) وبيدرو ليون (77) وخوسيه أنخل (82).

وتلقى إشبيلية فريق المدرب جولن لوبيتيغي خسارته الثانية توالياً هذا الموسم، وتجمّد رصيده عند 10 نقاط بعد ثلاثة انتصارات وتعادل وهزيمتين، فيما رفع نادي إقليم الباسك رصيده إلى خمس نقاط في المركز السادس عشر.

وافتتح أوكامبوس (25 عامًا) التسجيل بعدما خسر إيفان راميس مدافع إيبار الكرة في منتصف الملعب، لتصل إلى جوان جوردان الذي مررها خلف المدافعين الى أوكامبوس. وأفلت الأخير من التسلل على الجهة اليمنى، وانفرد قبل أن يسكن الكرة شباك الحارس الصربي ماركو ديميتروفيتش.

وتحوّل أوكامبوس إلى دور الممرّر في الهدف الثاني وسط تباطؤ في دفاع أصحاب الأرض، إذ وصلته الكرة على الجهة اليمنى مرّرها عرضية إلى توريس الذي وضعها في المرمى بسهولة.

وانتظر إيبار حتى الشوط الثاني ليحقق عودة مذهلة على حساب زائره. ونجحوا لاعبوه بتقليص الفارق عندما تحصل أورييانا على ركلة جزاء إثر عرقلة من المدافع البرتغالي باولو أوليفيرا، ترجمها التشيلي بنجاح على يمين الحارس التشيكي توماس فاتشليك.

واستفاد ليون من سوء تفاهم بين فاتشيليك والمدافع البرازيلي دييغو كارلوس اللذين اصطدما ببعضهما البعض لدى خروج الأول لتشتيت الكرة من منطقته فيما كان الثاني يحاول إعادتها إليه، لتفلت منهما ويقتنصها ليون معادلاً النتيجة.

وأكمل إيبار "الريمونتادا" من ركلة حرة متقنة للظهير الأيسر خوسيه أنخل.

وارتقى ريال سوسييداد إلى المركز الثاني بفوزه الكبير بثلاثية نظيفة على ديبورتيفو ألافيش.

وسجّل ميكيل أويارزابال (19 و41 من ركلة جزاء) والبرازيلي ويليان جوزيه (32) ثلاثية سوسييداد.

وشهد اللقاء طرد لاعب ألافيش مانو غارسيا في الدقيقة 85.

ورفع الفريق الباسكي رصيده إلى 13 نقطة وانفرد بالمركز الثاني بفارق الأهداف أمام أتلتيكو مدريد ونقطة خلف ريال مدريد المتصدّر، فيما تجمّد رصيد ألافيش عند 5 نقاط في المركز السابع عشر.

وفي مباراة أخرى، تعادل سيلتا فيغو الخامس عشر 1-1 مع إسبانيول الثامن عشر.

وفي مباراة أخرى، تعادل سيلتا فيغو الخامس عشر 1-1 مع إسبانيول الثامن عشر.