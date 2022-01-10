إلتشي يقتنص الفوز من أرض إسبانيول

وسجل ميلا هدفي فريقه في الدقيقتين 6 و14 على التوالي فيما سجل راؤول دي توماس هدف إسبانيول الوحيد في الدقيقة (45 +3) من ركلة جزاء.

وصعد إلتشي إلى المركز السادس عشر برصيد 19 نقطة بينما تجمد رصيد إسبانيول عند 26 نقطة في المركز الحادي عشر.