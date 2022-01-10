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الدوري الإسباني

إلتشي يقتنص الفوز من أرض إسبانيول

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قاد المهاجم بيري ميلا فريقه إلتشي لاقتناص فوز ثمين من مستضيفه إسبانيول بهدفين مقابل هدف في ختام المرحلة العشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم.

AFP

وسجل ميلا هدفي فريقه في الدقيقتين 6 و14 على التوالي فيما سجل راؤول دي توماس هدف إسبانيول الوحيد في الدقيقة (45 +3) من ركلة جزاء.

وصعد إلتشي إلى المركز السادس عشر برصيد 19 نقطة بينما تجمد رصيد إسبانيول عند 26 نقطة في المركز الحادي عشر.

الدوري الإسباني إسبانيول إلتشي
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