إغماء الفرنسي ديمبيلي خلال حصة تمرينية لأتلتيكو مدريد

وانتشرت صورة سقوط ابن الـ24 عاما في أرضية الملعب على وسائل الإعلام الإسبانية وسط ذعر زملائه الذين أحاطوا به قبل أن يتدخل الجهاز الطبي لإسعافه.

واستعاد لاعب سلتيك الاسكتلندي السابق وعيه وذهب لعربة الإسعاف بنفسه كي يخضع للفحص الطبي.

وذكرت وسائل الإعلام نقلا عن مصدر في نادي العاصمة أن ديمبيلي "عانى من انخفاض طفيف في ضغط الدم واضطر إلى ترك التمارين. هو يتواجد حاليا تحت المراقبة، وضعه جيد ومؤشراته الحيوية طبيعية".

وانضم ديمبيلي إلى أتلتيكو في كانون الثاني/يناير الماضي على سبيل الإعارة من ليون، وقد خاض حتى الآن مباراتين فقط مع فريق المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني من دون أن يسجل.