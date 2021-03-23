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الدوري الإسباني

إغماء الفرنسي ديمبيلي خلال حصة تمرينية لأتلتيكو مدريد

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أغمي على المهاجم الفرنسي موسى ديمبيلي الثلاثاء خلال حصة تدريبية لفريقه أتلتيكو مدريد متصدر الدوري الإسباني لكرة القدم نتيجة انخفاض في ضغط الدم، وذلك بحسب ما أفادت وسائل الإعلام المحلية.

AFP

وانتشرت صورة سقوط ابن الـ24 عاما في أرضية الملعب على وسائل الإعلام الإسبانية وسط ذعر زملائه الذين أحاطوا به قبل أن يتدخل الجهاز الطبي لإسعافه.

واستعاد لاعب سلتيك الاسكتلندي السابق وعيه وذهب لعربة الإسعاف بنفسه كي يخضع للفحص الطبي.

وذكرت وسائل الإعلام نقلا عن مصدر في نادي العاصمة أن ديمبيلي "عانى من انخفاض طفيف في ضغط الدم واضطر إلى ترك التمارين. هو يتواجد حاليا تحت المراقبة، وضعه جيد ومؤشراته الحيوية طبيعية".

وانضم ديمبيلي إلى أتلتيكو في كانون الثاني/يناير الماضي على سبيل الإعارة من ليون، وقد خاض حتى الآن مباراتين فقط مع فريق المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني من دون أن يسجل.

أتلتيكو مدريد دييغو سيميوني موسى ديمبيلي
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