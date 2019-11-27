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خليجي 24
الدوري الإسباني

إصابة  هازار تُقلق النادي الملكي قبل ثلاثة أسابيع من الكلاسيكو

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سيخضع مهاجم ريال مدريد البلجيكي ادين هازار لفحوصات طبية لمعرفة مدى خطورة الإصابة التي تعرض لها في كاحله الأيمن خلال مباراة فريقه ضد باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا.

AFP

وتأتي إصابة هازار قبل ثلاثة أسابيع من المواجهة المرتقبة لفريقه ضد غريمه التقليدي برشلونة محليا ما يرسم علامة استفهام حول مشاركته في الكلاسيكو.

وتعرض هازار للإصابة في الدقيقة 68 خلال تدخل خشن من مواطنه توما مونييه وخضع للعلاج خارج الملعب من دون أن يتمكن من إكمال المباراة.

وقال مدرب الفريق الفرنسي زين الدين زيدان بعد المباراة "إنها أكثر من كدمة، هو يعاني من التواء، آمل الا يكون حادا. هذا كل ما أستطيع قوله في الوقت الحالي".

وضمن ريال مدريد تأهله إلى الدور الثاني حتى قبل أن يخوض مباراته ضد سان جيرمان التي انتهت بتعادلهما 2-2، وذلك بعد تعادل غلطة سراي التركي مع كلوب بروج البلجيكي 1-1 في مباراة أقيمت في وقت مبكر.

يذكر أن مباراة الكلاسيكو ستقام في 18 كانون الأول/ديسمبر المقبل على ملعب كامب نو في برشلونة، بعدما تقرر تأجيل اللقاء الذي كان مقررا في 26 تشرين الأول/أكتوبر الماضي ضمن المرحلة العاشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم على خلفية التوتر الناجم في إقليم كاتالونيا بعد أحكام السجن بحق قياديين انفصاليين.

الكلاسيكو ريال مدريد
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