وتأتي إصابة هازار قبل ثلاثة أسابيع من المواجهة المرتقبة لفريقه ضد غريمه التقليدي برشلونة محليا ما يرسم علامة استفهام حول مشاركته في الكلاسيكو.

وتعرض هازار للإصابة في الدقيقة 68 خلال تدخل خشن من مواطنه توما مونييه وخضع للعلاج خارج الملعب من دون أن يتمكن من إكمال المباراة.

وقال مدرب الفريق الفرنسي زين الدين زيدان بعد المباراة "إنها أكثر من كدمة، هو يعاني من التواء، آمل الا يكون حادا. هذا كل ما أستطيع قوله في الوقت الحالي".

وضمن ريال مدريد تأهله إلى الدور الثاني حتى قبل أن يخوض مباراته ضد سان جيرمان التي انتهت بتعادلهما 2-2، وذلك بعد تعادل غلطة سراي التركي مع كلوب بروج البلجيكي 1-1 في مباراة أقيمت في وقت مبكر.

يذكر أن مباراة الكلاسيكو ستقام في 18 كانون الأول/ديسمبر المقبل على ملعب كامب نو في برشلونة، بعدما تقرر تأجيل اللقاء الذي كان مقررا في 26 تشرين الأول/أكتوبر الماضي ضمن المرحلة العاشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم على خلفية التوتر الناجم في إقليم كاتالونيا بعد أحكام السجن بحق قياديين انفصاليين.