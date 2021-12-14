إصابة غريزمان تُهدد مشاركته امام إشبيلية

وأفاد أتلتيكو في بيان أنّ ابن الـ 30 عامًا خضع لفحص بالرنين المغناطيسي أظهر "إصابة في عضلة الفخذ الأيمن".

ولم يحدّد النادي صاحب الركز الرابع في الدوري برصيد 29 نقطة، مدة غياب مهاجمه المعار من برشلونة، مشيرًا إلى "انتظار المزيد من التطورات"، غير أنّ مشاركته في المباراة أمام إشبيلية الثاني (34 نقطة) تبدو شبه مستحيلة.

واستُبدل غريزمان في الشوط الأوّل من دربي مدريد التي خسرها "روخي بلانكوس" أمام جاره اللدود 0-2، بعد أن شعر بأوجاع في فخذه الأيمن.

وغاب ثالث أفضل هداف في تاريخ المنتخب الفرنسي عن مباراة واحدة فقط هذا الموسم بداعي الإيقاف، وذلك بمواجهة ليفربول الانكليزي في مسابقة دوري أبطال أوروبا التي فاز بها الأخير 2-0.

