إصابة سيميوني مدرب أتلتيكو مدريد بـ"كوفيد-19"

وقال النادي في بيان رسمي "خضع الفريق الأول، الجهاز الفني إلى فحوصات للكشف عن فيروس كورونا مساء الجمعة بعد عودتهم من معسكر تدريبي في ضواحي مدريد، أظهرت وجود حالة ايجابية".

وأضاف البيان "أثبتت الفحوصات المخبرية اصابة مدربها دييغو بابلو سيموني بكوفيد -19. لحسن الحظ، فإن مدربنا لا يعاني من أي عوارض وقد قام بعزل نفسه في منزله وسيخضع للحجر الصحي على مدى 14 يوماً بعد مخالطته الفريق منذ الاثنين الماضي".

ولن يتمكن سيميوني بالتالي من الاشراف على تدريبات فريقه قبل مباراته الرسمية الأولى في الدوري الإسباني المقررة في نهاية أسبوع 26-27 ايلول/سبتمبر.

وسبق لخمسة لاعبين من أتلتيكو أن أصيبوا بفيروس كورونا في الاشهر الاخيرة وهم البرازيلي رينان لودي، الأرجنتيني انخل كوريا، الكرواتي سيمي فرساليكو ودييغو كوستا وسانتياغو أرياس.

وعلى العموم، تبين اصابة نحو 60 لاعباً في الدوري الاسباني بفيروس كورونا حتى الآن.









