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الدوري الإسباني

إصابة سيبايوس بتمزق كامل في أربطة الكاحل

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أعلن نادي ريال مدريد الإسباني اليوم الثلاثاء عن إصابة داني سيبايوس بتمزق كامل في أربطة الكاحل في انتظار تقييم تطور حالته.

وقال النادي الملكي في بيان نشره عبر موقعه الرسمي: "أظهرت الاختبارات التي أجريت للاعبنا داني سيبايوس، من قبل الخدمات الطبية في ريال مدريد، أنه يعاني من تمزق كامل في الرباط الكاحلي الشظوي الأمامي والرباط العقبي الشظوي. سيتم تقييم تطور حالته".

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