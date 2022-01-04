إصابة رئيس نادي برشلونة جوان لابورتا بفيروس كورونا

وذكر النادي في بيان أنه وبسبب الاتصال المباشر مع أشخاص ثبُتت إصابتهم بالفيروس، أجرى لابورتا صباح الثلاثاء اختباراً للمضادات وكانت النتيجة سلبية، ولكن في فترة بعد الظهر أجرى مسحة PCR فجاءت النتيجة إيجابية.

President @JoanLaportaFCB has tested positive for Covid-19 and will not travel to Linares or Granada



🔗 https://t.co/heVnKBrM6M pic.twitter.com/6tVvun6x4P — FC Barcelona (@FCBarcelona) January 4, 2022

وكان النادي أعلن إصابة وافده الجديد فيران توريس بالفيروس يوم أمس.

وذكر النادي الكتالوني أنه لهذا السبب لن يسافر لابورتا إلى ليناريس يوم الأربعاء لمواجهة برشلونة مع ليناريس ديبورتيفو في الكأس المحلية، أو إلى غرناطة لمواجهة فريقها في الدوري يوم السبت حيث سيتم عزل نفسه بحسب التعليمات الصحية.

وأضاف بيان النادي: "يتمتع الرئيس لابورتا بصحة جيدة ولا يعاني من أي أعراض. وعلى الرغم من ظهور نتيجة سلبية للنائب الأول للرئيس رافائيل يوستي، ولكن كإجراء احترازي لن يسافر هو الآخر مع الفريق الأول إلى ليناريس يوم الأربعاء".