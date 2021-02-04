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الدوري الإسباني

إصابة دمبيلي مهاجم أتلتيكو مدريد بـ"كوفيد-19"

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أعلن نادي أتلتيكو مدريد الخميس أن مهاجمه الفرنسي موسى دمبيلي المعار حديثاً من ليون الفرنسي، مصاب بفيروس كورونا.

REUTERS

وأفاد نادي العاصمة في بيان أن الفريق خضع لاختبارات الأربعاء وأن "نتيجة فحص موسى دمبيلي لجائحة (كوفيد-19) جاءت إيجابية". 

وتابع "سيبقى المهاجم معزولاً في منزله، على أن يلتزم بشكل صارم بالتوصيات المتبعة من قبل السلطات الطبية وبروتوكول الدوري الاسباني".

ولم يحصل دمبيلي (24 عاماً) على فرصة ارتداء قميص فريقه الجديد، اذ حتمت عليه اصابته بكورونا أن يبقى في الحجر المنزلي.

وبات المهاجم الفرنسي رابع لاعب في صفوف متصدر "الليغا" تأتي نتيجته إيجابية في الأيام الأخيرة بعد كل من لاعبي الجناح البرتغالي الدولي جواو فيليكس والبلجيكي يانيك كاراسكو والمدافع ماريو هرموسو.

أتلتيكو مدريد الدوري الإسباني فيروس كورونا
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