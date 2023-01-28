إصابة جناح برشلونة ديمبيلي قد تبعده عن موقعة مانشستر يونايتد

واستُبدل ديمبيليه بعد 25 دقيقة من صافرة بداية المباراة التي انتهت بفوز البلاوغرانا على الجار جيرونا 1-0 ضمن منافسات المرحلة التاسعة عشرة من "لا ليغا" وابتعاده بفارق 6 نقاط عن غريمه مطارده المباشر ريال مدريد.

ديمبيلي طلب التغيير لأنه شعر بآلام في عضلة الفخذ الأيسر !



هل عادت لعنة الإصابات لتضرب الفرنسي من جديد؟🤔#برشلونة #الدوري_الإسباني pic.twitter.com/3LZN3Wo15t — beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 28, 2023



وفي حين أكد النادي الكاتالوني في بيان لاحقاً السبت اصابة لاعبه بالعضلة المستقيمة لفخذه الأيسر من دون تحديد مدة تعافيه، أشارت تقارير في إسبانيا إلى أنه قد يغيب عن الملاعب ما بين ثلاثة إلى أربعة أسابيع.

ويستقبل برشلونة على ملعبه في "كامب نو" مانشستر يونايتد في 16 شباط/فبراير المقبل ويحل ضيفاً عليه بعد أسبوع إياباً، بعد مباريات الدوري ضد ريال بيتيس وإشبيلية وفياريال، وقبل نصف نهائي كأس الملك الأسبوع المقبل.

ويمرّ ديمبيلي البالغ 25 عاماً، بفترة رائعة في مسيرته، وهي الإصابة الأولى التي يتعرض لها منذ تولى المدرب تشافي هرنانديز مهامه الفنية في تشرين الثاني/نوفمبر 2021.

ولاحقت لعنة الإصابات ديمبيلي بعد انتقاله من بوروسيا دورتموند الألماني في 2017 مقابل 105 ملايين يورو (114 مليون دولار) بالإضافة إلى مكافآت، والتي منعته من تقديم أفضل مستوياته في كاتالونيا.