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دوري أبطال أوروبا
الدوري الإسباني

إصابة بيانيتش لاعب برشلونة الجديد بـ"كوفيد-19"

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أعلن نادي برشلونة الاسباني السبت اصابة لاعب وسطه الجديد البوسني ميراليم بيانيتش بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

AFP

كتب النادي الكاتالوني في بيان أن بيانيتش (30 عاماً) المنتقل من يوفنتوس الايطالي في نهاية حزيران/يونيو الماضي "ثبتت اصابته السبت بعد أن عانى من بعض الانزعاج. اللاعب بصحة جيدة ومعزول في المنزل". وتابع "لهذا السبب، لن يسافر اللاعب إلى برشلونة قبل 15 يوماً للانضمام إلى الفريق".
                  
                  
 

برشلونة ميراليم بيانيتش فيروس كورونا
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