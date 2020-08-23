إصابة بيانيتش لاعب برشلونة الجديد بـ"كوفيد-19"

كتب النادي الكاتالوني في بيان أن بيانيتش (30 عاماً) المنتقل من يوفنتوس الايطالي في نهاية حزيران/يونيو الماضي "ثبتت اصابته السبت بعد أن عانى من بعض الانزعاج. اللاعب بصحة جيدة ومعزول في المنزل". وتابع "لهذا السبب، لن يسافر اللاعب إلى برشلونة قبل 15 يوماً للانضمام إلى الفريق".





