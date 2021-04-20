إصابة برايثويت مهاجم برشلونة بالتواء في كاحله

وقال برشلونة في بيان "اصيب لاعب الفريق مارتن برايثويت بالتواء في كاحله الايمن خلال تمارين اليوم (الثلاثاء). ليس متاحا في الوقت الحالي وسيتم مراقبة تعافيه لمعرفة تاريخ عودته الى الملاعب".

وانضم برايثويت إلى برشلونة في سوق الانتقالات الشتوية عام 2020 وخاض في صفوفه 39 مباراة هذا الموسم وسجّل 7 أهداف في مختلف المسابقات بينها هدف في غاية الاهمية ضد إشبيلية في الوقت الاضافي في الدور نصف النهائي من مسابقة كأس إسبانيا سمح لفريقه ببلوغ المباراة النهائية التي حسمها في صالحه ضد اتلتيك بلباو 4-صفر السبت الماضي.

وغالباً ما يلعب برايثويت، قلب الهجوم الصريح الوحيد في برشلونة، احتياطيا ويدفع به مدربه الهولندي رونالد كومان في اواخر المباريات.

