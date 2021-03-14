إشبيلية يهزم بيتيس ويعزز موقعه في المركز الرابع

وسجل المغربي يوسف النصيري مهاجم إشبيلية هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 27 فرفع رصيد فريقه إلى 51 نقطة في المركز الرابع فيما تجمد رصيد بيتيس عند 42 نقطة في المركز السادس.

ورفع النصري رصيده إلى 14 هدفا هذا الموسم في الدوري المحلي.

خسارة مؤلمة لسوسييداد

وفي إطار الجولة ذاتها، تلقت آمال ريال سوسييداد باحتلال مركز مؤهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل ضربة قوية، بخسارته أمام مضيفه غرناطة بهدف نظيف.

ووضع غرناطة حداً لسبع مباريات توالياً لم يخسر فيها الفريق الباسكي محلياً، ليبقى الأخير خامسا متخلفا بفارق 6 نقاط عن اشبيلية.

وصعد غرناطة الى المركز الثامن برصيد 36 نقطة، بفضل هدف المباراة الوحيد الذي سجله مدافعه خيرمان سانشيس في الدقيقة 52.

وحقق فياريال فوزه الأول في تسع مباريات على حساب مضيفه إيبار 3-1 ليثبت موقعه في المركز السابع بعد أن رفع رصيده إلى 40 نقطة.

سجّل لفريق الغواصة الصفراء موي غوميس (1)، الكولومبي كارلوس باكا (34) وألفونسو بيدراسا (87)، بعد أن أكمل المباراة بعشرة لاعبين إثر طرد الفرنسي اتيان كابويه (80)، فيما جاء هدف ايبار الوحيد عن طريق سيرخي إنريتش (55).



