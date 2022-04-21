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دوري أبطال آسيا
الدوري الإسباني

إشبيلية يعود إلى سكة الانتصارات

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عاد إشبيلية إلى سكة الانتصارات بفوزه على مستضيفه ليفانتي (3-2) اليوم الخميس في المرحلة الثالثة والثلاثين من منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم.

AFP

وفرض المكسيكي خيسوس كورونا نفسه نجماً للمواجهة بتسجيله لهدفين في الدقيقتين 14 و27 بينما وقّع الفرنسي جول كوندي الهدف الثالث للفريق الأندلسي (82).

وبصم خوسي لويس موراليس (22 من ركلة جزاء) وروبرتو سولدادو (88) على هدفي الفريق الخاسر.

وكان موراليس قد أهدر كلة جزاء لأصحاب الأرض في الدقيقة 71. 

ورفع إشبيلية، الذي انقاد إلى خسارة موجعة أمام ضيفه ريال مدريد في الجولة الماضية 3-2، رصيده إلى 63 نقطة في المركز الثاني مؤقتاً.

في المقابل تجمّد ليفانتي الذي يصارع من أجل تفادي الهبوط عند 25 نقطة في المرتبة التاسعة عشرة.

وضمن المرحلة ذاتها حقق رايو فاليكانو فوزاً ثميناً على أرض إسبانيول بهدف دون رد.

وفي مواجهة أخرى تغلّب أتلتيك بلباو على مستضيفه قادش بثلاثة أهداف لاثنين.

الدوري الإسباني إسبانيول ليفانتي إشبيلية رايو فاليكانو
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