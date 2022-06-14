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إشبيلية يعلن عن خضوع كونديه لعملية جراحية

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أعلن نادي إشبيلية الإسباني أن مدافعه الدولي الفرنسي جول كونديه سيخضع الثلاثاء لعملية جراحية في فخذه الأيسر، مبدياً تفاؤله بتعافيه في الوقت المناسب للتواجد مع الفريق الأندلسي لدى انطلاق الموسم الجديد.

AFP

وسيخضع الفرنسي للعملية الجراحية "وفق ما كان مقرراً منذ أسابيع عدة" بعدما عانى من المشكلة "معظم الموسم الماضي"، وفق ما أفاد النادي في بيان جاء فيه "سيخضع جول كونديه لعملية جراحية هذا الثلاثاء في بوردو بسبب انزعاج طفيف في الفخذ الأيسر".

وتابع "من حيث المبدأ وإذا سارت الأمور وفقاً للخطة، فسيكون الدولي الفرنسي متاحاً لبدء موسم 2022/23".

وارتبط اسم الفرنسي البالغ 23 عاماً بالرحيل هذا الصيف عن إشبيلية الذي يدافع عن ألوانه منذ 2019 قادماً من بوردو، وسط اهتمام المنافس المحلي برشلونة وتشيلسي الإنكليزي بخدماته، لكن على الراغب بضمه أن يدفع البند الجزائي المحدد في عقده وقدره 80 مليون يورو.

وخاض كونديه الإثنين الشوط الأول من المباراة التي خسرتها فرنسا على أرضها أمام كرواتيا صفر-1 في دوري الأمم الأوروبية، ما أدى الى تنازل أبطال العالم عن اللقب نتيجة فشلهم في تحقيق أي فوز خلال الجولات الأربع الأولى من منافسات المجموعة الأولى.
 

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