إشبيلية يعزز مركزه الرابع بفوز مثير على سلتا فيغو

وحقق النادي الأندلسي فوزه الثاني توالياً إذ كان أسقط أتلتيكو مدريد المتصدر 1-صفر في المرحلة 29، وعزز مركزه الرابع في الترتيب برصيد 61 نقطة متأخراً بفارق أربع نقاط عن برشلونة الثالث الخاسر أمام ريال مدريد 1-2 في قمة المرحلة التي شهدت أيضاً تعادل أتلتيكو أمام ريال بيتيس 1-1 الأحد.

وبدوره، كان سلتا فيغو يمني النفس بتحقيق فوزه الثاني توالياً بعد خروجه منتصرا أمام ألافيس 3-1 في المرحلة 29، إلاّ أنه اصطدم بالنجاعة الهجومية لرجال المدرب خولن لوبيتغي.

وتجمد رصيد سلتا فيغو عند 37 نقطة في المركز العاشر.

وافتتح إشبيلية التسجيل سريعا عبر مدافعه الفرنسي جول كونديه الذي حوّل برأسه كرة من ركلة ركنية ارتقى لها الحارس إيفان فيار من دون أن يمنعها من هز الشباك (7).

غير أن كونديه كان أيضاً مصدرا لهدف التعادل للضيوف بتسببه في ركلة جزاء بعد خطأ على سانتي مينا داخل المنطقة، سددها ياغو أسباس قوية بنجاح (20)، قبل أن يضيف الثاني بعد ثلاث دقائق فقط إثر تمريرة من دنيس سواريس، فانفرد بالحارس الدولي المغربي ياسين بونو وسدد كرة بينية.

وأدرك إشبيلية التعادل بتسديدة من فرناندو اصطدمت بقدم مدافع أصحاب الأرض الغاني جوزيف أيدو وخدعت الحارس فيار (35).

واستعاد فيغو تقدمه بعد ثاني تمريرة حاسمة في الأمسية لسواريس إلى برايس منديس الذي انفرد بالحارس بونو وسدد كرة ساقطة عندما خرج الأخير لملاقاته (44).

ومع بداية الشوط الثاني، فرض الكرواتي إيفان راكيتيش التعادل مرة جديدة بعدما حوّل تمريرة من المهاجم الدولي المغربي يوسف النصيري داخل المنطقة إلى تسديدة الهدف الثالث للنادي الأندلسي (60)، قبل أن يضيف البديل الأرجنتيني أليخاندرو غوميس الهدف الرابع مستفيدا من خطأ من أيدو ليخطف الكرة ويسدد كرة قوية باغتت الحارس (76).