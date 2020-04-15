إشبيلية يدفع 4 ملايين دولار لنانسي من انتقال لانغليه إلى برشلونة

وذكر النادي الفرنسي المشارك في دوري الدرجة الثانية في بيان أن محكمة التحكيم "تاس" أيّدت قراراً أصدره الاتحاد الدولي "فيفا" في تموز/يوليو الماضي أمر فيه النادي الأندلسي بدفع جزء من قيمة انتقال لانغليه إلى ناديه السابق.

وعندما باع نانسي المدافع البالغ راهنا 24 عاماً إلى إشبيلية مقابل 5 ملايين يورو في كانون الثاني/يناير 2017، فاوض الفريق الأندلسي للحصول على 12% من الربح الاضافي لدى بيعه لناد آخر.

وشرح النادي الفرنسي انه مع بيع لانغليه الى برشلونة عام 2018 "مقابل أكثر من 35 مليون يورو"، اعتبر اشبيلية ان مجرد تفعيل البند الجزائي في عقده يغيّر من طبيعة رحيله الى برشلونة.

لكن على غرار فيفا، اعتبرت محكمة التحكيم "أن إشبيلية لا يمكنه استخدام البند الجزائي لتجنب التزامه بالدفع".

نانسي الذي تبلغ ميزانيته نحو 15 مليون يورو هذا الموسم واحتل المركز الثاني عشر في الدرجة الثانية قبل تعليقها بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، أضاف انه أمام إشبيلية مهلة 45 يوماً لتسديد التعويض.