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الدوري الإسباني
الدوري الإسباني

إشبيلية يتصدر مؤقتاً بفضل هدف راكيتيتش

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أنقذ الكرواتي إيفان راكيتيتش فريقه إشبيلية من خسارة ثانية هذا الموسم، بتسجيله هدفاً في الأنفاس الأخيرة أمام ديبورتيفو ألافيس 2-2، مانحاً الفريق الأندلسي صدارة مؤقتة، ضمن منافسات المرحلة الرابعة عشرة من الدوري الإسباني.

Reuters


وكان ألافيس سباقاً إلى افتتاح التسجيل عن طريق فيكتور لاغارديا (5)، قبل أن يعادل الأرجنتيني لوكاس أوكامبوس النتيجة (38).

وعاد ألافيس وتقدم قبل انتهاء الشوط الأول عن طريق ركلة جزاء ترجمها جوزيلو (45+7)، إلى أن تمكّن راكيتيتش من إدراك التعادل للفريق الأندلسي (90+2).

وبهذا التعادل، تمكّن إشبيلية من الحصول على نقطة واعتلاء الصدارة مؤقتاً مع 28 نقطة، بفارق الأهداف عن ريال سوسييداد الذي يواجه فالنسيا الأحد، ونقطة عن ريال مدريد الذي يلعب الأحد على أرض غرناطة.

من جهته، رفع ألافيس رصيده إلى 14 نقطة في المركز الرابع عشر.
 

الدوري الإسباني إشبيلية ديبورتيفو ألافيس
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