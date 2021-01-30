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الدوري الإنكليزي الممتاز
الدوري الإسباني

إشبيلية إلى المركز الثالث مؤقتا

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واصل إشبيلية عروضه القوية وبات ثالثًا مؤقتًا، وذلك بفوزه على مضيفه إيبار 2-صفر السبت في المرحلة الحادية والعشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم.

AFP


ودخل فريق المدرب خولن لوبيتيغي اللقاء على خلفية أربعة انتصارات متتالية في الدوري والكأس منذ خسارته الأخيرة أمام أتلتيكو مدريد المتصدر في 12 الشهر الحالي في مباراة مؤجلة من المرحلة الافتتاحية، وذلك بفضل تألق المغربي يوسف النصيري بشكل خاص، إذ سجل 12 هدفا في الدوري وتصدر الترتيب مشاركة مع المهاجم الأوروغوياني الجديد لأتلتيكو لويس سواريس.

ورغم أنه لم يسجل السبت ضد إيبار، إلا أن النصيري لعب دورا هاما في هذا الفوز بانتزاعه ركلة جزاء احتسبت ضد بدرو بيغاس بعد اللجوء إلى تقنية حكم الفيديو المساعد "في أيه آر" ونفذها الأرجنتيني لوكاس أوكامبوس (28).

وفي الشوط الثاني، وجه جوان جوردان الضربة القاضية للمضيف الباسكي بتسجيله الهدف الثاني إثر تمريرة من أليكس فيدال (55)، مؤكدا الفوز الثاني عشر لإشبيلية هذا الموسم، فرفع رصيده إلى 39 نقطة في المركز الثالث بفارق نقطة خلف ريال مدريد الثاني وحامل اللقب الذي يتواجه لاحقا مع ضيفه ليفانتي، واثنتين أمام برشلونة الذي يتواجه الأحد مع أتلتيك بلباو في لقاء ثأري بعد أن فاز عليه الأخير في نهائي كأس السوبر المحلية 3-2 بعد التمديد.

                  
                  
 

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