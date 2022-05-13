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دوري أبطال أفريقيا
الدوري الإسباني

إسبانيول يُقيل مدربه قبل مرحلتين من نهاية الموسم

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أعلن نادي إسبانيول برشلونة صاحب المركز الثالث عشر في الدوري الإسباني لكرة القدم الجمعة إقالة مدربه فيسنتي مورينو قبل مرحلتين من نهاية الموسم.

Reuters

وقال النادي الكاتالوني في بيان إن "إسبانيول قرر عدم الاستمرار مع فيسنتي مورينو كمدرب للفريق الأول"، كاشفاً أيضاً عن إقالة المدير الرياضي فرانسيسكو خواكين بيريس روفيتي.

وكان مورينو (47 عاما) وصل إلى إسبانيول في آب/أغسطس 2020 بعد هبوط النادي إلى دوري الدرجة الثانية، وكان عقده سينتهي في حزيران/يونيو 2023.

ونجح المدرب في إعادة الفريق إلى دوري الدرجة الأولى، وحقق هدف الموسم الحالي المتمثل في إبقائه في دوري الأضواء مع احتلاله المركز الثالث عشر بعيداً عن منطقة الهبوط.

وأضاف إسبانيول إن "النّادي يقرّ ويقدّر عمل المدرب المنحدر من فالنسيا وطاقمه الفني في هذين الموسمين اللذين حقق فيهما صعوداً وتحصيناً للفريق في دوري الدرجة الأولى".


 

الدوري الإسباني إسبانيول فيسنتي مورينو
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