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الدوري الألماني
الدوري الإسباني

إسبانيول ينتفض ويتفوق على ألافيس

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سجل فريق إسبانيول عودة قوية إلى مباريات دوري الدرجة الأولى الإسباني بعد التوقف جراء جائحة فيروس كورونا المستجد، إذ حقق فوزاً لافتاً على ضيفه فريق ديبورتيفو ألافيس بهدفين نظيفين، في إطار المرحلة الثامنة والعشرين من البطولة.

beIN SPORTS

وأنهى إسبانيول الشوط الأول متقدماً بهدف دون رد، أحرزه بيرناردو إيسبينوسا في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلاً من ضائع  (45+3) قبل أن يتمكن الصيني وو لي من إضافة الهدف الثاني لأصحاب الأرض في الدقيقة 47.

والفوز هو الخامس فقط هذا الموسم للفريق الكاتالوني وكان آخر انتصار له في التاسع من شباط/فبراير الماضي على مايوركا بهدف نظيف، فارتفع رصيد الفريق إلى 23 نقطة مستمراً في المركز الأخير.

من جانب آخر تجمد رصيد ألافيس عند 32 نقطة في المركز الرابع عشر بعد أن تلقى خسارته الثانية عشرة مقابل 8 انتصارات و8 تعادلات.

وشهدت المباراة طرد فيرناندو باتشيكو حارس ألافيس في الدقيقة 19 فاستكمل فريقه المباراة بعشرة لاعبين.
 

إسبانيول ديبورتيفو ألافيس
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