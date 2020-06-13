إسبانيول ينتفض ويتفوق على ألافيس

وأنهى إسبانيول الشوط الأول متقدماً بهدف دون رد، أحرزه بيرناردو إيسبينوسا في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلاً من ضائع (45+3) قبل أن يتمكن الصيني وو لي من إضافة الهدف الثاني لأصحاب الأرض في الدقيقة 47.

والفوز هو الخامس فقط هذا الموسم للفريق الكاتالوني وكان آخر انتصار له في التاسع من شباط/فبراير الماضي على مايوركا بهدف نظيف، فارتفع رصيد الفريق إلى 23 نقطة مستمراً في المركز الأخير.

من جانب آخر تجمد رصيد ألافيس عند 32 نقطة في المركز الرابع عشر بعد أن تلقى خسارته الثانية عشرة مقابل 8 انتصارات و8 تعادلات.

وشهدت المباراة طرد فيرناندو باتشيكو حارس ألافيس في الدقيقة 19 فاستكمل فريقه المباراة بعشرة لاعبين.

