إراحة بنزيمة أمام أوساسونا تحضيراً لموقعة ليفربول



وقال أنشيلوتي في المؤتمر الصحافي الذي عقده عشية حلول فريقه ضيفاً على أوساسونا السبت ضمن منافسات المرحلة 22 "كريم لن يكون هنا غداً (السبت). إنّه متعب قليلاً ونفضّل أن يتعافى بشكل جيد من أجل مباراة الثلاثاء" في ذهاب الدور ثمن النهائي من المسابقة القارية الأم.

وتابع: "حقيقة أنّ كريم لن يكون هنا غداً (السبت) لا تعني أنّه مصاب. بل هذا يعني أننا نفضّل أن نمنحه قسطاً من الراحة، خاصة بالنسبة لسنه (35 عاماً) وعندما يشعر بالتعب، كي يبقى في حالة بدنية جيدة طوال الموسم".

وغاب بنزيمة، الفائز بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم العام الماضي، لمدة أسبوع في أوائل شباط/فبراير بسبب ألم خلف ركبته اليمنى، لكنه عاد في الوقت المناسب ليقود النادي الملكي للتتويج بكأس العالم للأندية في المغرب بفوزه على الهلال السعودي 5-3.

في المقابل، أكد أنشيلوتي أنّه سيتعين عليه أيضاً الاستغناء عن لاعب خط الوسط الألماني توني كروس "توني يخرج من الأنفلونزا، ولم يعد إلى التدريب بعد ولن يلعب السبت. ومن ناحية أخرى يعود (البلجيكيان إيدن) هازار و(الحارس تيبو) كورتوا".