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الدوري الإنكليزي الممتاز
الدوري الإسباني

أونال يقود خيتافي لفوز ثمين

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حقق خيتافي فوزاً ثميناً من أجل صراع البقاء في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، وجاء على حساب ضيفه جيرونا 3-2 السبت في المرحلة الرابعة والعشرين.

beIN SPORTS

ويدين فريق المدرب كيكي سانشيس بفوزه الثاني في آخر ثلاث مراحل إلى التركي إينيس أونال الذي افتتح التسجيل بعد أقل من دقيقتين على بداية اللقاء، ثم أضاف الثاني في الدقيقة 14 من ركلة جزاء، قبل أن ينهي فريقه الشوط الأول متقدماً بهدف ثالث سجله بورخا مايورال (43).

ورغم جهود جيرونا ونجاحه في تقليص الفارق عبر الأرجنتيني فالنتين كاستيانوس (54) ثم ميغيل غوتييريس (80)، لم تكتمل العودة ومني الفريق الكاتالوني بهزيمته العاشرة للموسم ليتجمد رصيده عند 30 نقطة في المركز الحادي عشر.

أما خيتافي، فرفع بفوزه السادس للموسم رصيده الى 25 نقطة وترك منطقة الهبوط مؤقتا بصعوده الى المركز السادس عشر.
 

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