أونال يقود خيتافي لفوز ثمين

ويدين فريق المدرب كيكي سانشيس بفوزه الثاني في آخر ثلاث مراحل إلى التركي إينيس أونال الذي افتتح التسجيل بعد أقل من دقيقتين على بداية اللقاء، ثم أضاف الثاني في الدقيقة 14 من ركلة جزاء، قبل أن ينهي فريقه الشوط الأول متقدماً بهدف ثالث سجله بورخا مايورال (43).

ورغم جهود جيرونا ونجاحه في تقليص الفارق عبر الأرجنتيني فالنتين كاستيانوس (54) ثم ميغيل غوتييريس (80)، لم تكتمل العودة ومني الفريق الكاتالوني بهزيمته العاشرة للموسم ليتجمد رصيده عند 30 نقطة في المركز الحادي عشر.

أما خيتافي، فرفع بفوزه السادس للموسم رصيده الى 25 نقطة وترك منطقة الهبوط مؤقتا بصعوده الى المركز السادس عشر.

