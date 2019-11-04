أوسكار غارسيا مدرباً جديداً لسلتا فيغو

وسبق لغارسيا البالغ من العمر 46 عاما، أن درّب ريد بول سالزبورغ النمسوي بين عامي 2015 و2017 وقاده إلى لقب الدوري المحلي قبل أن يتولى تدريب سان إتيان الفرنسي عام 2017 وأولمبياكوس اليوناني في 2018.

وستكون التجربة الأولى مع سلتا فيغو للاعب السابق لنادي برشلونة، زيارة ملعب كامب نو لمواجهة النادي الكتالوني حامل اللقب السبت في المرحلة الثالثة عشرة من الدوري الإسباني.

وأتت إقالة إسكريبا بعد تلقي سلتا فيغو الخسارة الرابعة على التوالي والسابعة هذا الموسم، وجمع تسع نقاط من فوزين وثلاث تعادلات.

ويحتل سلتا فيغو أول المراكز المؤدية إلى الهبوط للدرجة الثانية.

وكان الفريق تعاقد مع إسكريبا في آذار/مارس الماضي لإنقاذه من الهبوط، وهو ما نجح في تحقيقه بإنهائه موسم 2018-2019 في المركز السادس عشر، بيد أن النتائج المخيبة هذا الموسم دفعت الإدارة إلى الاستغناء عن خدماته.