أوساسونا يُجبر إشبيلية على التعادل

ودخل إشبيلية المباراة على خلفية خروج من ثمن نهائي مسابقة الكأس على يد الجار ريال بيتيس (1-2) وتعادلين في المرحلتين الماضيتين مع فالنسيا (1-1) وسلتا فيغو (2-2).

وأهدر الكرواتي إيفان راكيتيتش ركلة جزاء في آخر لحظات المباراة (90+3) ليفرض التعادل نفسه على اللقاء.

وبهذه النقطة، رفع فريق المدرب خولن لوبيتيغي رصيده إلى 47 نقطة في المركز الثاني بفارق ثلاث نقاط عن ريال مدريد المتصدّر الذي يستضيف غرناطة الأحد.

في المقابل رفع أوساسونا رصيده إلى 29 نقطة في المرتبة الثانية عشرة.



وحقق إلتشي وريال مايوركا فوزين هامين جداً لصراع البقاء بين الكبار، وذلك على حساب فريقين ينافسانهما لتجنب الهبوط وهما ديبورتيفو ألافيس وقادش بنتيجة 3-1 و2-1 توالياً.

أما رايو فايكانو فقد سقط على أرض مضيفه سلتا فيغو بهدفين نظيفين.