أوساسونا يعلن إصابة مدربه أراساتي بفيروس كورونا

وقال النادي في موقعه الالكتروني: "بعد الاختبارات التي أجريت أمس بشكل فردي للفريق الأول والعاملين في نادي أوساسونا، تلقت الخدمات الطبية في النادي اختباراً إيجابياً واحداً في PCR. وهو لمدرب الفريق أراساتي".

وأكد النادي الإسباني: "المدرب لا تظهر عليه أعراض، ويتمتع بصحة جيدة وهو في المنزل يلتزم بالبروتوكول الصحي".

وأضاف أوساسونا: "في نفس الوقت الذي تم فيه معرفة نتائج الاختبار قام النادي بإبلاغ الجهات الصحية والرياضية المختصة".

وأكد النادي الإسباني أنه التزاماً بالإجراءات الاحترازية المنصوص عليها في البروتوكول الصحي، تم تعديل خطة التدريب المخطط لها، "حيث ستبدأ غداً تحضيرات الموسم القادم بجلسات فردية وسننتظر نتائج الاختبارات التي ستجرى يوم الجمعة قبل بدء تدريب المجموعة الأسبوع المقبل. وحتى عودة المدرب أراساتي، سيقود جلسات العمل مساعد المدرب، بيتور الكيزا".