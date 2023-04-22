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دوري أبطال إفريقيا
الدوري الإسباني

أوساسونا يحقق فوزاً مثيراً على ريال بيتيس

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فاز فريق أوساسونا على ضيفه ريال بيتيس بثلاثة أهداف مقابل هدفين في إطار المرحلة 30 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

AFP

وضرب أوساسونا بقوة في الدقائق الأولى من اللقاء بإحرازه هدفين عن طريق أنتي بوديمير في الدقيقة 6 و11، وسريعاً ضيق بيتيس الفارق بهدف سجله خوان ميراندا في الدقيقة 16، وفي الدقيقة 41 سجل جون مونكايولا الهدف الثالث قبل أن ينجح غويدو رودريغيز في تسجيل الهدف الثاني لبيتيس في الدقيقة 70 إلا أنه لن يكن كافياً لتضييق الفارق.
ورفع أوساسونا رصيده إلى 41 نقطة في المركز الثامن فيما تجمد رصيد بيتيس عند 48 نقطة في المركز الخامس.
 

ريال بيتيس الدوري الإسباني أوساسونا
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