أوساسونا يحقق فوزاً مثيراً على ريال بيتيس

وضرب أوساسونا بقوة في الدقائق الأولى من اللقاء بإحرازه هدفين عن طريق أنتي بوديمير في الدقيقة 6 و11، وسريعاً ضيق بيتيس الفارق بهدف سجله خوان ميراندا في الدقيقة 16، وفي الدقيقة 41 سجل جون مونكايولا الهدف الثالث قبل أن ينجح غويدو رودريغيز في تسجيل الهدف الثاني لبيتيس في الدقيقة 70 إلا أنه لن يكن كافياً لتضييق الفارق.

ورفع أوساسونا رصيده إلى 41 نقطة في المركز الثامن فيما تجمد رصيد بيتيس عند 48 نقطة في المركز الخامس.

