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الدوري الإسباني

أوساسونا رابعًا بفوزه على ألميريا

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صعد أوساسونا الذي يحقق بداية موسم مميزة الى المركز الرابع في الدوري الإسباني لكرة القدم، إثر فوزه بهدف نظيف على مضيفه ألميريا الاثنين في ختام المرحلة الخامسة.

beIN SPORTS

وسجل الأرجنتيني تشيمي أبيلا الهدف الوحيد في اللقاء في الدقيقة 28 بعد أن وصلته الكرة في منتصف المنطقة من عرضية روبن غارسيا تابعها بيسراه في الشباك.

وألغى الحكم هدفًا لغارسيا قبل الاستراحة بعد العودة الى حكم الفيديو المساعد "في ايه آر" بسبب لمسة يد من اللاعب عندما تابع الكرة برأسه في الشباك (45+4).

وهذا الفوز الرابع لأوساسونا ليرفع رصيده الى 12 نقطة بالتساوي مع ريال بيتيس الثالث الذي ألحق به الهزيمة الوحيدة هذا الموسم وعلى بُعد نقطة من برشلونة الثاني وثلاث من ريال مدريد المتصدر.

أما ألميريا الصاعد هذا الموسم الى دوري الاضواء فمُني بالخسارة الثالثة مقابل فوز وحيد (ضد إشبيلية) وتعادل برصيد 4 نقاط في المركز الرابع عشر.
 

الدوري الإسباني - La Liga أوساسونا ألميريا
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